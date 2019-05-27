İşadamı Gören Cumhur İttifakına destek turunda

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatyalı iş adamı İzzet Gören, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesinde Malatyalılarla buluşarak destek istiyor.

Gören bu kapsamda, MHP Sultangazi İlçe Başkanı ve partiler ile bir araya gelerek 23 Haziran İstanbul seçimlerinde destek istedi. Burada bir açıklama yapan Gören, “MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim öncesi İstanbul'da başlattığı hemşehri hareketi ile birlikte 400 binin üzerinde İstanbul'da nüfusu olan Malatyalılara ulaşmak için çalışma başlatıldı. Biz de bu kapsamda kapı kapı gezerek destek istiyoruz Allah çabalarımızı başa çıkarmasın” diye konuştu.