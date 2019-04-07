İşadamları, seçim sonrası ekonomi çağrısı

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, seçim sonrası yaptığı değerlendirmede Malatya'nın ekonomisinin büyük olan illerin arasına girebilmesi ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Özel, Türkiye'nin, dünyanın büyük ekonomisi olan ülkelerin arasında girebilmesi için ekonomiye ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ederek Türkiye'de 4 yıldan fazla bir süre seçim olmayacağını ve bu dönemde özellikle Malatya'nın bölgede ve ülkede üretimi ve katma değeri yüksek ürünler ile hükümetin planladığı ekonomik yapısal reformları tamamlaması gerektiğini söyledi.

Malatya ekonomisinin katma değeri yüksek üretim gerçekleştirebilen bir il olması nedeniyle Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün da kentte olması avantajından da faydalanması gerektiğini belirten Özel bu kapsamda ihracat yapan bir ekonomiye geçilmesi gerektiğini söyledi. Özel, “Dünyada çok hızlı değişimlerin yaşandığı bu dönemde Malatya olarak bizim de bu değişimi yakalamamız için ihtiyacımız olan tüm reformları hayata geçirmeliyiz” dedi.

Özel açıklamasında şunları söyledi:

“Hükümetin üretim reformları içerisinde yer alan devlet teşviklerinden faydalanmalı, özellikle Malatya ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Bildiğiniz üzere Malatya teşvikler ve desteklemeler kapsamında 6. bölge statüsü içerisinde yer almaktadır. Bu avantajlardan yararlanmalı, bölgemizin resmi ve ticari kurumları ile istişare ve işbirliği ile birlikte hareket ederek başta Malatya'mız bölgemiz ve ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmalıyız”

İşadamları ve sivil toplum kuruluşları olarak biten bir seçim sürecinin ardından önümüzdeki 4 yıldan fazla olan bu seçimsiz sürecin tamamında ekonomik büyümeyi sağlamak zorunda olduklarını ifade eden Özel, bu şekilde güçlü Türkiye yolunda ilerleyebileceklerini söyledi.