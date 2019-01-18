İşadamlarına yeni KOBİ destek paketleri anlatıldı

TÜMSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen ‘Derdimiz memleketimiz' konulu toplantı da Hükumetin açıkladığı yeni KOBİ destek paketleri hakkında bilgiler verildi.

Toplantı öncesi konuşan Dernek Başkanı Murat Gümüş, bu haftaki toplantılarına Albaraka Türk'ün Malatya Şube Müdürü Tolga Gülgel'in katılarak üyelere kredi kartı fonu, KOBİ destek kredileri konusunda bilgiler vereceğini söyledi. Türkiye'nin son dönemlerde ekonomik bir türbülans içerisinde olduğunu kaydeden Gümüş, “Bu sarsıntıların üstesinden az hasarla nasıl geçebiliriz diye biz iş dünyası da, her türlü tedbir ve önlemleri alarak, önümüzü görerek yolumuza daha sağlam emin adımlarla devam etmek için konunun uzmanlarıyla, periyodik aralarla toplantı yapıyoruz. İstişarelerde bulunarak ve üyelerimizi de bu konular hakkında bilgilendiriyoruz. Daha sağlam zeminde ticaretlerini yapsınlar ve daha iyi bir şekilde büyümelerini sağlayarak ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkı sunsunlar diye mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Şube Müdürü Tolga Gülgel ise yeni açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığının KOBİ değerli kredisi, ürünün kullanımı, kullanım şartlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.