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İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

Malatya’da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi yaralandı.

Malatya'da fabrika işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan A.Ö. yönetimindeki 44 AAN 169 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İftardan hemen önce yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, sürücü ile yaralanan işçiler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 10 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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