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İşkenceye uğradı, öldü diye bırakıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evinden zorla alınarak ıssız bir alana götürülen şahıs, işkenceye uğradıktan sonra öldü diye bırakıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evinden zorla alınarak ıssız bir alana götürülen şahıs, işkenceye uğradıktan sonra öldü diye bırakıldı. Arabası ve parası gasp edilen genç hastanede yaşam mücadelesi veriyor.



Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden kalabalık bir grup tarafından evi basılan 36 yaşındaki A.G. zorla evden çıkarılarak uzak bir bölgeye götürüldü. Burada saatlerce çeşitli işkencelere maruz bırakılan şahsın öldüğünü düşünen şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Şüpheliler kaçarken A.G.'nin otomobili ve üzerindeki bir miktar parayı da gasp ederken, yaralı genç bir yolunu bularak polisi aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, ağır yaralı şahsı ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı.


Polis olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatırken bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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