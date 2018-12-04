İskenderoğlu: Akçadağ için turizm vurgusu

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan aday adayı Levent İskenderoğlu,Levent Vadisi Jeopark projesinin Akçadağ'ın kalkınması için çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Projelerine ilişkin açıklamalarda bulunan İskenderoğlu,"Ülkemizde Turizm önemli kalkınma araçlarından birisi dünyada yükselen bir ekonomik model olma yolunda ilerleyen turizmden en iyi payı almak için AK Parti hükumetleri döneminde çok büyük çabalar harcamış ve sonuçları da Allah'a şükür alınmıştır. Özellikle Ak Parti iktidarında Ülkemizde turizm zirve yapmış. Bugün 40 milyona yaklaşan turist sayısı ve 40 milyar dolara yaklaşan turizm geliri ile dünyada ilk beşe girmek yolunda hızla ilerlemekteyiz. Bu anlamda ilimizin ve Akçadağ'ımızın da bu pastadan hak ettiği payı alması için çalışmak zorundayız. Akçadağ'ımızın ekonomik çarkını büyütmek zorundayız. Yeni istihdam alanları oluşturmak zorundayız. Bunun için özellikle turizm alt yapısını geliştirmeye yönelik önemli adımlar atmayı düşünüyoruz. Akçadağ da turizmi geliştirmek için Turizmin olmazsa olmazları üzerinde yoğun bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Özellikle ulaşım alt yapısını daha iyi hale getireceğiz inşallah. Zaten havalimanı ilçemiz sınırları içerisinde bunu önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Konaklama imkânlarını oluşturduğumuzda ve hizmet sektörünü geliştirdiğimizde İyi bir tanıtım stratejisi geliştirdiğimizde Allah'ın izni ile Akçadağ Uluslararası turizmin parlayan yıldızı olacaktır "dedi.

Akçadağ'ın turizm potansiyelinin çok yüksek bir ilçe olduğunu belirten İskenderoğlu,"Tarihi ile doğası ile çok iyi bir Destinasyon. 2009 yılından beri ben levent vadisi Jeoparkı üzerinde çalışmalar yapıyorum. Vadi yaklaşık 65 milyon yıllık jeolojik oluşum sürecini bünyesinde barındırıyor,daha önce okyanus tabanı olması dolayısıyla da çok sayıda jeositin de bulunuyor. Bu hali ile Levent Vadisi Jeoparkı dünyadaki jeopark örneklerinin birçoğundan daha nitelikli bir jeopark. Ben yurtdışında bazı örneklerini gördüm. Levent vadisinin nitelik ve nicelik olarak yanından bile geçemeyecek bazı jeoparklar her yıl milyonlarca ziyaretçi alıyor. Levent Vadisi Jeopark'ının eksiklerini bir an önce tamamlamak için çalışacağız. Hedefimiz 3 yıl içinde 1 Milyon turist çekebilmek. Bu hedefimizi gerçekleştirebilirsek bu hem Akçadağ'ımızım hem de Malatya'mızın kalkınmasına ciddi katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Vadinin fauna ve florası, endemik türleriyle de ön plana çıktığını vurgulayan İskenderoğlu, vadideki kaya formasyonlarının üzerinde yüzlerce mağara olduğunu belirtrek, "Bu Mağaralar neolitik dönemden beri insanlara ev sahipliği yapıyor. Yani levent vadisinde 10 bin yıllık kesintisiz bir yaşam var ve birçok medeniyetin izlerine ev sahipliği yapan bir alan. Malatya burada yaşayan insanların tarım kültürü il beraber Malatya ovasına yerleşmesiyle tarih sahnesine çıkıyor. Pirot höyük ve ansır yerleşmeleri buna en iyi örnektir" dedi.

Levent Vadisi'nin UNESCO'nun Jeoparkı alanına dahil edilebilmesi için 2011'de çalışma başlattıklarını dile getiren İskenderoğlu, "Bu kapsamda doğal miras envanterini çıkardık. Arkeolojik miras envanteri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Vadiye bir karşılama merkezi olarak da 2012'de seyir terası yapıldı. Bu proje göçü tersine döndürecek bir proje ve biz 20 yıllık projeksiyonumuzu hazırladık. Terk edilen değil, tercih edilen bir Akçadağ için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu