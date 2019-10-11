İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İŞKUR Malatya'da eski binasına tekrar taşınıyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İl Müdürlüğü’nün, eski hizmet binasında 14 Ekim 2019 pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İl Müdürlüğü'nün, eski hizmet binasında 14 Ekim 2019 pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.


İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kurumumuz 14 Ekim 2019 pazartesi gününden itibaren yeni adreste hizmet verecektir. Yeni adresimiz Özalpler Mah. Turgut Özal Bulvarı (eski hizmet binası) numara 47 Yeşilyurt/Malatya” denildi.


İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü binasında deprem güçlendirmesi yapılması nedeniyle, 2015 yılı Eylül ayından beri, Turgut Temelli Caddesindeki binada hizmet vermekteydi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.