İsmail Kahraman erkek öğrenci yurdu açıldı

Malatya'da İsmail Kahraman erkek öğrenci yurdunun açıldığı bildirildi.

Birlik Vakfı Malatya Şubesi'nin üçüncü yükseköğretim yurdu olduğu belirtilen İsmail Kahraman erkek öğrenci yurdunun açılışının muhtemelen 25 Ekim'de Malatya'ya gelecek olan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yapması bekleniyor. Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül yaptığı değerlendirmede, hem İnönü Üniversitesi Vakfı ve hem de Turgut Özal Üniversitesi Vakfı'nın kurucu üyesi olarak Malatya Yüksek Öğretime katkılarını sürdürdüğünü ifade ederek, iyi nesiller yetiştirme adına yurt hizmetine ağırlık verildiğini vurguladı. Ergül, “Öğrenci yurtlarımızda değerli gençlerimize rahat, yakışır bir barınma ortamı hazırlamaya azami gayret gösterdik. Malatya'daki yurdumuz tekli ve çoklu kişi barınma imkanına sahip, çoğunlukla üç kişilik odalarımız daha fazla. Ayrıca sosyal-kültürel ve sportif faaliyet yapabilecek imkanlar da hazırlıyoruz. Bunun için üç odayı birleştirerek spor ve çok amaçlı salon yaptık. Başarının tek yönlülük üzerine gerçekleşmediğine, farklı özelliklerimizi örneğin dil, spor, musiki, sanat gibi özelliklerimizi geliştirdiğimizde daha da artığına inanıyoruz. Bunun için ilerleyen günlerde bu anlamda etkinliklerimiz olacaktır. Kendini yetiştirmiş, farklı yeteneklerini geliştirmiş gençlere geleceğimiz adına çok ihtiyacımız var. Bugün bu üçüncü yurdumuzu da hizmete almaktan mutluyuz ve heyecanlıyız. Emeği geçen ve katkısı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Hekimhan ilçesinde, kız ve erkek öğrenci yurdundan sonra 3'ncüsü olan Malatya merkez Çöşnük Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun, trambüs hattı yanında olması nedeniyle ulaşımda önemli bir kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.