İsmail Kahraman'a fahri doktora unvanı verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman'a Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafında fahri doktora unvanı verildi.

Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen “Fahri Doktor Tevdi Töreni “ne, İsmail Kahraman'ın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilli Bülent Tüfenkci, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, akademisyenler, bürokratlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Törenin açılış konuşmasın yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,” Üniversitemizin adını gururla taşıdığı Turgut Özal, bir toplumun serbest düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, serbest teşebbüs hürriyeti esas alındığı takdirde gelişeceğine inanıyordu. Merhum Özal bu 3 prensibe çok önem veriyordu; Serbest düşünce hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, serbest teşebbüs hürriyeti. Bu bakımdan; sivil toplum kuruluşları toplum ve ülke yararına çalıştıkları sürece, toplumun önünde birer gönüllü lokomotiflerdir. Sivil toplumun güçlüyse, demokrasi güçlüdür. Sivil toplum güçlüyse, ülke güçlüdür. Toplumdaki değişim ve yenilemeye sivil toplum öncülük edebilir” dedi.

FETÖ terör örgütü gibi yapılanmalara karşı her zaman uyanık ve dikkatli olmak zorunda olduklarını dile getiren Karabulut, ”Düşüncesi ve dünya görüşü ne olursa olsun; milli ve yerli duruşu olanlar, vatan ve bayrak sevdası olan sivil toplum kuruluşları her zaman toplumda karşılık bulacaklardır. Bu nedenle ülkemizi uçuruma sürükleyen, bu milletin silahını bu millete çeviren, FETÖ terör örgütü gibi yapılanmalara da her zaman uyanık ve dikkatli olmak zorundayız” diye konuştu.

“Gençlik ve geleceğimiz” konulu bir konuşma yapan İsmail Kahraman Türkiye'deki öğrenci sayısının 143 ülkenin nüfusunu geçmiş olduğunun ifade ederek,” Bilindiği gibi; gençlik her ülkenin geleceğidir. Yarının idarecileri ve ülkesinin yükünü taşıyacak olanlar, bu günün gençleridir. Nüfus kalkınmanın itici gücüdür ve nüfus artışı teşvik edilmelidir. Dünün nüfus planlaması yapan ülkeleri bugün hatalarını anladılar ve genç nüfusu arttırmanın gayreti içindedirler. Genç nüfus oranımızın yüksekliği, en büyük zenginliğimizdir. Yaş dilimleri konusunda değişik gruplandırmalar var. Unesco 15 ila 25 yaş arasını, birleşmiş milletler ise, 12 ila 24 yaş arasını gençlik olarak benimsemiştir. Dünya sağlık örgütü ise, kulağa hoş gelen bir gruplandırma yapmış; sıfır ila 17 yaş arasını ergen, 18 ila 65 yaş arasını genç, 66 ila 79 yaş arasını orta yaş, 80 ila 99 yaş arasını ise yaşlı olarak kabul ediyor. Türkiye'mizdeki öğrenci sayısı 143 ülkenin nüfusunu geçmiş durumdadır” diye konuştu.

“Cenab-i Hak bizi büyük bir badireden kurtardı”

15 Temmuz 2016 yapılan hain kalkışmanın bir darbe olmadığı işgal hareketi olduğunu vurgulayan Kahraman,” 1960'da gerçekleşen ilk darbe ile 2016 yılı arasında gizli açık teşebbüs halinde kalmış veya harekete geçilmiş 16 tane darbe teşebbüsü var. Ben ona darbe teşebbüsü demiyorum. 15 Temmuz işgal teşebbüsüdür, darbe değil. Gördüğümüz darbelerden muvaffak olanlar kadroyu değiştiriyorlar. Kadro değiştiren hadiseler darbedir, bütün sistemi değiştiren sosyal yada hukuki hareketlerde ihtilaldir. Ama darbe idarecileri değiştirir. O yüzden 1960 darbedir, 71-82 bunlar darbelerdir. 15 Temmuz 2016 ise işgal hareketidir, işgal teşebbüsüdür. Ve o gece önlenmemiş olsaydı hareket, Türkiye bugün Suriye'ydi. Bütün devletler ‘Yok NATO ortağıyım, yok komşuyum, ne oluyor ya yardıma geldim' diyerek konuşacaktı. Hudutlarımızda Deaşistan, Kürdistan, Ermenistan devletleri kurulacaktı. Cenab-i Hak bizi büyük bir badireden kurtardı” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut tarafında İsmail Kahraman'a Fahri Doktora Unvanı belgesi takdim edildi.