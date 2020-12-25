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İsmet İnönü memleketi Malatya'da anıldı

Türkiye’nin 2.

Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 47'nci yılında memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 47'nci yılında memleketi Malatya'da anıldı. Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programı kapsamında Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Baro Başkanı Enver Han ve CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tarafından anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından program sona erdi.

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