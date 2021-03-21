Ispanaklı ekmek tam not aldı

Malatya'nın turizm ve yemek kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliği Festivali kapsamında Malatya'ya gelen konuklar Darende İlçesinin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Gastronomi Uzmanları, Darende ilçesinin Balaban Mahallesi'nde, Balaban'ın zengin tarihi, kültürü, kaplıcası, Erzincan-i Camii hakkında bilgiler aldı. Heyet Balaban'ın Ispanaklı Ekmeğine hayran kaldılar.Ispanaklı ekmek tarifini alan misafirler, aromasına hayran kaldıklarını dile getirdiler.

Balaban Mahallesi Muhtarı Cemal Çelebi, “Misafirlerimiz Balaban'a hayran kaldılar. Biz de güzelliklere güzellik katarak, Balabanlı ev hanımlarımızın yaptığı yöresel ıspanaklı ekmek ikramında bulunduk. ıspanaklı ekmek, misafirlerin ilgisini çekti” dedi.