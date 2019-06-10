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İspanyol başkandan Malatya'ya ziyaret

İspanya’nın Kasabalarından Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus, beraberinde İspanya, Portekiz ve İtalya’dan gelen öğrenciler ve proje sorumluları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez’i ziyaret ederek bir süre görüştü.

İspanya'nın Kasabalarından Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus, beraberinde İspanya, Portekiz ve İtalya'dan gelen öğrenciler ve proje sorumluları ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez'i ziyaret ederek bir süre görüştü.


Kadınların spora katılımını teşvik etmek, Taban Basketbolunda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, İspanya'nın Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus beraberinde İspanya, Portekiz ve İtalya'dan proje sorumluları ile bir grup öğrenci ile birlikte Malatya'ya geldi.


İspanya Pedreguer Belediye Başkanı ve beraberindeki heyeti Malatya'da ve Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan memnun olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez, “Gerçekleştirilen proje ile Malatya ve Pedreguer arasında daha iyi ilişkiler kurulmasına vesile olur” dedi.


Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus, proje sayesinde iki şehir arasında daha sıcak ilişkilerin kurulabileceğini belirtti.


Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Demez Pedreguer Belediye Başkanı Sergi Ferrus ile beraberindeki proje sorumlularına kayısı hediye etti.

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