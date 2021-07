İspendere bölgenin sağlık merkezi oluyor

Bölgede sağlık ve termal turizmin başkenti olma yolunda ilerleyen Battalgazi Belediyesi, turizm cenneti Malatya'yı ziyaret eden birçok yerli ve yabancı turisti, İspendere Şifalı İçmelerinde ağırlamaya devam ediyor. Zengin mineral deposu suyu ile şifa arayanların merkezi olan ve piknik yapmak için İspendere İçmeleri'ne akın ederek hoşça vakit geçiren vatandaşlar, yenilenen konsepti ile birlikte İspendere İçmeleri'nin hak ettiği gerçek değere kavuştuğunun altını çizdiler. Egzamadan, mantara, böbrek taşından, cilt hastalıklarına, solunum yolu rahatsızlıklarından, sindirim sistemine ve kireçlenmeye kadar birçok hastalığa iyi gelen içme sularından vatandaşların daha rahat faydalanabilmeleri için havuzlar içine yapılan oturma bankları, genişletilen sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, piknik alanları, otopark, cafe-marketiyle de büyük dikkat çekiyor. Battalgazi'nin pozitif anlamda dönüşümünü sağlayan Başkan Güder, İspendere İçmeleri'nin Türkiye ve bölge için önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtarak, daha çok kişinin hizmetine sunmak istediklerini vurguladı.

İspendere'ye ziyaretçi akını

Sağlık turizmi başkenti İspendere Şifalı İçmeleri, yılın dört mevsiminde ziyaretçi akınına uğruyor. İspendere Şifalı İçmelerini ziyaret için İstanbul'dan gelen Züleyha Işık Özdoğan isimli bir vatandaş, “İstanbul'dan Battalgazi'ye geldim ve çok güzel bir mekan ile karşılaştım. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan bir mekan haline gelmiş. Özellikle çeşmelerden akan suların şifalı olması, bizim çok dikkatimizi çekti. İstanbul'dayken burayı çok merak ediyordum. Malatya'ya gelir gelmez, ilk olarak buraya geldim. Hayran kaldım. Burada su içtikten sonra insan bir farklı hissediyor. Böbrek hastalığından tutunda birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Mekan olarak güzel dizayn edilmiş. İspendere'ye hayran kaldım. Bir kez daha geleceğim inşallah. Herkese tavsiye ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

"İspendere'miz Malatya için büyük fırsat”

İspendere Şifalı İçmeleri'nin yüz binlerce kişinin uğrak mekanı haline geldiğinin altını çizen Başkan Güder, “Sağlık turizminin başkenti İspendere Şifalı İçmelerinde, vatandaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik. Şifa arayanların gözde mekanı İspendere ile alakalı vatandaşlarımız bizlere memnuniyeti dile getiriyorlar. Bu memnuniyet bizleri çok mutlu ediyor. Gerçekten ne kadar doğru bir yatırımı buraya yaptığımızı bizlere hatırlatıyorlar. Şuan iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık. Birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyoruz. İspendere'de bulunan otelimizi de faaliyete geçirdik. Ailelerimiz için soğuk su havuzları yaptık. Ailelerimiz bu havuzlarda, hastalıklarına şifa arıyorlar. Burada bulunan havuzlarımız her gün bakımları yapılıyor. Daha çok vatandaşlarımız buradan yararlansın diye alanımızı büyüttük ve çok sayıda kamelya koyduk. İspendere Şifalı İçmelerimizi, vatandaşlarımızın her ihtiyacına cevap verebilecek şekilde tasarladık. Vatandaşlarımızın memnuniyeti, bizim memnuniyetimizdir. Malumunuz her yıl yüz binlerce vatandaşımız, İspendere'yi ziyaret ediyor. İspendere Şifalı İçmeleri, Malatya ve bölge için büyük bir fırsat. Battalgazi Belediyesi olarak burada gastronomi noktasında da ciddi çalışmalarımız yapıyoruz. Her yönüyle Battalgazi'miz, bölgesinde kendisinden söz ettiren bir ilçe konumuna geliyor. Bizim Battalgazi'ye hizmet sözümüz var. Daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi güzel yarınlara hazırlıyoruz” dedi.