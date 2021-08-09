İspendere İçmeleri derdine şifa arayanların gözde mekanı

Malatya'da zengin mineralli suyu ile şifa arayanların ilgi odağı olan ve yenilenen modern konseptiyle konuklarına rahat ve nezih bir ortamda konaklama imkanı sunan İspendere Şifalı içmeleri ziyaretçilerini bekliyor.

Battalgazi ilçesinde bulunan ve tarihi eskilere dayanan İspendere İçmeleri, belediye ekipleri tarafından özenle yürütülen çalışmalar ile birlikte sağlık turizmine kazandırıldı. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan İspendere İçmeleri, zengin mineralli şifa deposu suyu ile derdine derman arayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Battalgazi Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yenilenen modern konseptiyle konuklarına rahat ve nezih bir ortamda konaklama imkanı sunan İspendere İçmeleri, ziyaretçilerini bekliyor.

İspendere İçmelerine hayran kaldılar

Türkiye'nin dört bir yanından tatil için Malatya'ya gelen yerli turistler, Battalgazi'deki saklı cennet İspendere Şifalı İçmelerine hayran kaldılar. Şifalı içmelerde tatil konaklaması yapan yerli turistler, vatandaşlara bir de davette bulundu. İstanbul'dan İspendere'ye konaklamak için gelen Aşkın Doğan isimli vatandaş, “Türkiye genelinde işimiz gereği gitmediğim otel yoktur. İspendere Şifalı İçmelerine İstanbul'dan geldim. İyi ki gelmişiz, çok güzel bir yer. Suyu ise şifa kaynağı. Hatta içenlere tavsiyem aç karnına içmeleridir. Buraya 4-5 yıl önce gelmiştim ama o zamanki hali ile şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yer İstanbul'da olsa turizm cenneti olur. Vatandaşlara bir tavsiyede de bulunmak istiyorum. Malatyalı vatandaşlarımız, tatil için başka illere gideceğine, bence İspendere'ye gelsinler. İl dışından vatandaşlarımız da mutlaka gelip burada konaklasınlar. Buranın tadını çıkarsınlar. Burası doğa harikası bir yer. Vatandaşlarımız gelip görsünler, kararını öyle versinler. İnşallah bir kez daha geleceğim” derken, Ada Doğan isimli bir çocuk ise “Burası çok güzel bir yer. Hem dinleniyorum hem de havuza giriyorum. İstanbul'a gittiğim zaman buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu arkadaşlarıma anlatacağım. Arkadaşlarımı alıp bir daha buraya gelmek istiyorum. Burası çok güzel” şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı turistleri İspendere Şifalı İçmelerine davet eden Şeyme Almendi, “Buraya ilk defa geliyorum ve çok beğendim. Tatil köyü havasında bir yer. Onun için burada çok rahat hissettim kendimi. Suyu da havası da şifalı buranın. Otelimiz çok ama çok güzel. Odaları ise gayet temiz. Ben çok memnun kaldım. Tüm senenin yorgunluğunu buradaki tatil ile attım. Türkiye'nin dört bir yanında böyle bir yer arayanlara sesleniyorum, İspendere Şifalı İçmelerine mutlaka gelin. Sessiz ve sakin bir yer. Doğa ile iç içesiniz. Buraya ilk gelişim ama son gelişim olmayacaktır” derken, Güngör Almendi isimli vatandaş ise “Biz, yaklaşık bir haftadır buradayız. Harika bir yer. Tam bir aile ortamı diyebiliriz. İspendere'nin otelinde kalıyoruz. Sabah erken saatte kalkıp şifalı sularımızı içiyoruz. Doğası da çok güzel buranın. Ben 35 yıl önce buraya gelmiştim. O zaman hiç bir şey yoktu. Sadece suyun aktığı yerde suyumuzu içerdik. Ama şuan cennet gibi olmuş. Harika bir ortamdayız. Gönül rahatlığı ile herkesin tatil için buraya gelerek, sıkılmadan tatilini bitireceği bir yer. Bizim zamanımız çok çabuk geçti. Herkes buraya gelsin. Başka yerlere gitmelerine hiç gerek yok” diye konuştu.