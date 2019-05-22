İssam Chebake: "Ailem, Malatya ve Türkiye'yi çok seviyor"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sağ bek oyuncusu İssam Chebake ve sol bek oyuncusu Bülent Cevahir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ramazan Ayı'nı ailesiyle birlikte geçiren Chebake'nin babası Elkhalil Chebake ve kardeşi Mehdi Chebake antrenmanı ziyaret etti. Chebake, ailesinin Türkiye ve Malatya'yı çok sevdiğini söyledi. Bülent Cevahir ise Avrupa Ligi'ne çok yaklaştıklarını açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor iki savunma oyuncusu Issam Chebake ve Bülent Cevahir, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

İssam Chebake, ailesinin üçüncü kez Malatya'ya geldiğini belirterek "Ailem, Malatya ve Türkiye'yi çok seviyor. Ailem Ramazan Ayı'nı benimle birlikte geçirmek istedi. Ailece birlikte iftar yapmak dinimizde önemli. Ondan dolayı Malatya'ya geldiler. Çok mutluyum" dedi.

"Türkiye'yle gurur duyuyorum"

Müslüman bir ülkede futbol oynadığı için mutlu olduğunu ifade eden Chebake, "Bunu en çok camiye gittiğimde hissediyorum. Camiye gittiğimde dışarıda benimle fotoğraf çektirenler, benimle birlikte saf tuttuklarında, Müslüman bir ülkede futbol oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Türkiye'yle gurur duyuyorum çünkü bu müthiş bir şey" diye konuştu.

"İnşallah yerimi jübile maçından sonra kardeşime bırakacağım"

Kardeşi Mehdi Chebake'nin Fransa'da FCSK06 takımında oynadığını kaydeden Chebake, "3 tane kardeşim var. Futbol özelikleriyle bana en yakın olan kardeşim yanımda duran. İnşallah yerimi jübile maçından sonra kardeşime bırakacağım. Kardeşim Fransa'da futbol oynuyor. Futbola çikolata kazanarak başladı. Çok iyidir" şeklinde konuştu.

"Babam bana güvendi"

İssam Chebake, futbolcu olmasında babasının desteğinin büyük olduğunu kaydederek, "Ailemle Fransa'da Le Havre'de yaşarken, Le Havre takımının altyapısında oynamaya başlamıştım. İş vesilesiyle babamın yaklaşık 2 bin kilometre ötedeki bir şehre gitmesi gerekiyordu. O dönemde 20 yaşındaydım. Babam 'Gitmemiz lazım' dediğinde, ben 'Futbolu bırakamam, burada devam edeceğim' dedim. Babam da, 'O zaman biz seni bırakıyoruz, gidiyoruz' dedi. Ben de, 'Burada tek bırakacaksın, bana güveniyor musun?' diye sordum, babam da 'Sana her zaman güveniyorum, futbolda da iyi yerlere geleceğine inanıyoruz' dedi. Bugün burada olmamın, Malatyaspor'da oynayabilmemin tek sebebi babamdır. Bana güvendi, inandı ve dua etti.

Baba Chebake: "Oğlumla gurur duyuyorum"

İssam Chebake'nin babası Elkhalil Chebake ise oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Futbolunu geliştirdi, Malatya'da oynamaya başladı. Malatya'da oynamasından dolayı da gurur duruyorum. Müslüman bir ülkede oynuyor. Ben buraya kendi ülkeme, şehrime gelmiş gibi hissediyorum" dedi.

Bülent Cevahir: "UEFA Avrupa Ligi'ne çok yaklaştık"

Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Bülent Cevahir ise Bursaspor maçını kazanıp, UEFA'ya katılma hakkını kazanmak istediklerini söyledi. Takımın bir hedefinin olduğunu ve hep birlikte bu hedefe ulaşmak istediklerini dile getiren Cevahir, "Geçen hafta Antalyaspor karşısında eksik kalmasaydık sonuç kesinlikle öyle olmazdı. Ama bu hafta içeride oynayacağımız Bursaspor maçıyla geçen haftaki maçı telafi edeceğiz. Kulüp, şehir, herkes çok istiyor. Biz de bunun için iyi bir mücadele gösterip, herkesin istediği Avrupa Ligi'ne katılmayı inşallah başaracağız. Ben, bütün takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve bizi yalnız bırakmayacak taraftarımıza güveniyorum. Onlar da bizi bu maçta yalnız bırakmasın, önemli bir maç. İnşallah hep birlikte güzel bir sonuca ulaşırız" diye konuştu. Cevahir, rakip takımların durumlarının kendileri için bir önemi olmadığını sadece kendi hedeflerine yoğunlaştıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Biz, Erzurumspor'u evimizde yendik. Bu maça çok sevinenler olmuştur. Tabii ki de bizim için önemli bir maçtı. O maçı yendik, UEFA Avrupa Ligi'ne daha çok yaklaştık. Diğer takımların ne durumda oldukları açıkçası bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakıyoruz. Bu hafta da yendiğimiz takdirde UEFA'ya katılma hakkını kazanacağız. Biz onun için mücadele edeceğiz. Diğer takımların durumu bizi çok fazla ilgilendirmiyor."

“Tatil yapmayız, orada elimizden gelen mücadeleyi gösteririz”

Cevahir, bir gazetecinin '5. olan takım 3. ön elemeden başlayacak, belki daha kısa bir tatil olacak, takım buna hazır mı?' sorusuna, "Sonuçta hepimiz profesyoneliz. Bunun herkes bilincinde. Sonuçta orası farklı bir heyecan. Belki de çoğu kişi görmemiştir. Farklı bir deneyim olacak. Benim için de ilk olacak. O yüzden tatilimizden kısarız. Tatil yapmayız, orada elimizden gelen mücadeleyi gösteririz. İnşallah gruplara da kalırız. O çok önemli, tatil ikinci planda. Sonuçta bizim işimiz bu. Tatil, futbol bittikten sonra da olur" cevabını verdi.

"Herkes hak ettiği mutluluğu yaşamış olur"

Bursaspor maçında taraftarın yanlarında olmasını beklediklerini dile getiren Cevahir, "İnşallah taraftarlarımız yanımızda olur. Önemli bir maç. Maçtan sonra inşallah hep birlikte seviniriz. 3 puanı aldığımız taktirde sezonu güzel tamamlarız. Hep birlikte iyi bir tatile çıkarız. Herkes hak ettiği mutluluğu yaşamış olur" dedi.