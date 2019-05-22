İstanbul seçimleri nedeniyle oğlunun düğününü erteledi

CHP Malatya Kurultay Delegesi Übeyit Öksüz, 22 Haziran'da evlenecek oğlunun düğününü, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle iptal ettirerek ileri bir tarihe erteletti.

CHP Malatya Kurultay Delegesi Übeyit Öksüz ve ailesi, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde düğün tarihi belirlemiş ve bu tarihe göre yer ayarlaması yapmışlardı. Ancak YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etmesi ile Öksüz, 22 Haziran'da planladıkları düğün tarihini ileri bir tarihe aldırdı.

İstanbul'dan çok sayıda davetlinin düğünlerine katılacak olması nedeniyle ailece böyle bir karar aldıklarını belirten Öksüz, "Nikahımızı Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş kıyacaktı, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İl Başkanı Enver Kiraz da nikah şahidi olacaktı. Ancak İstanbul'dan da düğüne birçok kişi katılım sağlayacağı için erteleme kararı aldık" diye konuştu.