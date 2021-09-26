İstanbul'da Malatya Günleri düzenlenecek

Malatya Konfederasyonu ( MAKON ) ve konfederasyona bağlı federasyon başkanları bir araya gelerek, 19-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da yapılacak İstanbul Malatya günlerinin istişaresi yapıldı.

MAKON Genel Başkan Yardımcısı Cihan Akköse başkanlığında, MAKON Genel Başkanı Adil Gevrek'in de katılımıyla Malatya ilçe federasyon başkanlarının da hazır bulunduğu İstanbul Malatya Günleri Organizasyonu Komisyon Üyelerinin yer aldığı toplantıda, yaklaşık bir ay sonra yapılacak İstanbul Malatya günlerinin sorunsuz yapılması için çalışmalara acilen başlanması kararı alındı.

Yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan Komisyon Başkanı Cihan Akköse " 19-24 Ekimde Yenikapı'da gerçekleştireceğimiz Malatya Günleri için Malatya'mızın tüm değerleri ile bir araya gelerek Yenikapı'da Birlik beraberliğimizi gösterecek bir tarih daha yazacağız. Malatya ilçe federasyon başkanlarımızla bir araya gelerek Genel Başkan Adil Gevrek başkanlığında ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki toplantılarınızı da hızlı bir şekilde derneklerimiz, Vakıflarımız, STK temsilcilerimizle bir araya geleceğiz, Ayrıca Malatya'da bulunan komisyon üyelerimizde İstanbul Malatya Günleri için Malatya'da yetkili kurum kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleriyle görüşmelerini sürdürüyor” dedi.

Akköse, 19-24 Ekim tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da gerçekleştireceğimiz Malatya Günleri için Başta Malatya olmak üzere İstanbul ve bölge illerdeki Malatyalı kurum ve kuruluşları kanaat önderlerini ziyaret edeceğiz” şeklinde konuştu.

Akköse, “Önümüzdeki hafta tüm çalışmalarımızı bitirerek komisyondaki görevli arkadaşlarımızla Malatya'ya gideceğiz. Malatya Valisi, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, tüm kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yapılacak olan Malatya Günleri hakkında bilgi verip davetiyelerimizi ileteceğiz” ifadelerini kullandı.