İstanbul'da Yeni Malatyaspor rüzgarı

Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Okulları İstanbul'da gençleri futbolla buluşturmaya devam ediyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Futbol Okulları İstanbul sorumlusu Erkan Görgeç yaptığı açıklamada amaçlarının Yeni Malatyaspor Futbol Okullarını İstanbul'da marka haline getirmek olduğunu söyledi. Erkan Görgeç, “Yeni açılmamıza rağmen futbol okullarına gösterilen ilgi ve alaka için İstanbullulara teşekkür ediyorum. Sadece futbol okullarımızda kayıt yaptıran Malatyalılar değil Türkiye'nin bir çok ilinden kayıt yapıldığını söyleyebilirim. Hatta yurt dışından, Azerbaycan, Bulgaristan, Bosna Hersek'ten bir çok öğrenciyi futbol okuluna kayıt yaptık. Bize bu oluşumun ortaya çıkarılmasında güvenen Yeni Malatyaspor kulüp Başkanı Adil Gevrek başta olmak üzere bütün yönetim kuruluna ayrıca her daim yanımızda olan iş adamı Mehmet Olcay'a, Onursal Başkan Cemal Turgut'a ve Hadi Dursun'a teşekkür ederiz” diye konuştu.