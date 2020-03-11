Malatya'da 3 belediye başkanı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü nedeniyle yaptıkları açıklamada, milli ruh vurgusu yapıp, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisinde bulundular.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan, mesajında “Bağımsızlık ruhumuzun tercümanı olan İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda okunarak, gözyaşları ve coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir.

Milletimiz tarihte hiçbir zaman zulme boyun eğmedi, varlığına kastedenlere gerekli dersi verdi ve vatanına, hürriyetine canı pahasına sahip çıktı. Kurtuluş Savaşı'nda da Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kenetlenerek bir var olma mücadelesi veren halkımız, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha kabul ettirmiştir. Dün olduğu gibi bugün ve yarında hiçbir tehdide boyun eğmeyecek, güvenliğimiz için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçınmayacağız. Bununla birlikte duamız o dur ki, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diyor, istiklal ve bağımsızlık yolunda can veren tüm şehitlerimize ve Mehmet Akif Ersoy'a rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş düzenlenecek

Gürkan, 12 Mart Perşembe günü saat 13.00'de Valilik, Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin organize ettiği "İstiklalden İstikbale' temalı yürüyüşe de tüm halkı davet etti. Gürkan, yürüyüşün Öğretmenevi'nden başlayacağını da hatırlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, mesajında, "Başkan Çınar yayımladığı mesajında, “ Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Bundan 99 yıl önce Milli Şairimiz, vatanperver Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonra da dalga dalga yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Türk Milleti'nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Milletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğünü korumak için mücadelemizi vereceğiz”

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder'in mesajında ise "Türk ulusunun bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan, Milli mücadele azminin kutlu eseri, milli mücadeleyi destanlaştıran İstiklal Marşımız, Milletimizin karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiştir. Millet olarak karşılaştığımız her tür badirelerden İstiklal ve istikbal mücadelesini daha büyük başarılarla sürdüreceğiz. İstiklal Marşı, göklerdeki ay yıldızlı bayrağımızla birlikte milletimizin en önemli dönüm noktalarındandır. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye ettiği duayı, ülkemizin üzerine oynanan kirli oyunlardan sonra daha iyi anlıyoruz. İşgal günlerinin içimizde ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne kadar büyük fedakarlıklar yapıldığını Türk Gençliği hafızasına kazıyacak ve unutmayacak. Bugün bizlere düşen en büyük görev, Mehmet Akif ve atalarımızın bizlere miras olarak bıraktığı bu vatanı, bu toprağı ve bu şanlı bayrağı var olduğumuz müddetçe sahip çıkarak, Milletimizin birliği ve vatanımızın bütünlüğünü korumak için mücadelemizi vereceğiz” denildi.