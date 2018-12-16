İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşyerine kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Malatya’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdulkadir Eriş Caddesi üzerinde bulunan A.Y.'ye ait iş yeri önüne gelen M.C. yanında getirdiği pompalı tüfekle iş yerine kuruşun yağdırdı. Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi olduğu belirtilen A.Y. bacaklarına ve sırtına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.Y. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Polis ekiplerince yapılan incelemede 3'ü dolu 5 tüfek kartuşu bulunurken A.Y.'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli M.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.