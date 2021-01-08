İşyerinin önünde kurşunun hedefi oldu

Malatya'da bir kişi çalıştığı iş yerinin beklerken nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tedarik Sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisinde çalışan 20 yaşındaki A.E. iş yeri önünde dururken nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu. Bacağına isabet alan genç iş yerindeki arkadaşlarının müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yatışı yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.