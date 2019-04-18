İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarına yoğun ilgi

Hükümlü ve tutuklular tarafından alın teri ve göz nuru ile üretilen ürünlerin sergilendiği Malatya'daki İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı yoğun ilgi görüyor.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları bünyesinde yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında geçtiğimiz gün yoğun bir katılımla açılan fuar ziyaretçileri mest ediyor.

7 gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda7 gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda hükümlü ve tutuklular tarafından üretilen gıdadan tekstile, mobilyadan hediyelik eşyaya kadar yüzlerce çeşit ürünün tanıtımı ve satışı yapılıyor.

Fuarda görev yapan memurlar yoğun bir ilgi gördüklerini ifade ederek, fuardan elde edilen gelirlerin bir kısmının hükümlü ve tutuklulara aktarılacağını söyledi.

Fuardaki son durum ile ilgili bilgiler paylaşan Ceza İnfaz Kurumları İle Tutuk Evleri İş Yurtları Kurumu Başkanı Murat Atan ise, “Malatya halkının sıcak ilgisi ve alakası ile karşılaştık. Son derece memnunuz fuar açıldığından itibaren gerek halkın gerek yönetim kademesinin ilgisi üst düzeyde. Bu ilgi de bizi memnun etmekte. Halk gezdiğinde ciddi bir şekilde şaşkınlık oluşturacak ürünler olduğunu görüyoruz. Bu ürünler gerçekten hükümlüler tarafından yapılmaktadır. İş yurtları kurumları olarak biz geçen sene 58 bin tutuklu ve hükümlü kişileri çalıştırdık. Bin 800 atölyemiz var 6 ana faaliyet, 180 kolda hizmet görmekteyiz hükümlü mensuplar ile onların bu eğitimini verirken çıktı olan ürünler burada satılmakta. Asıl amacımız onların topluma rehabilite olarak çıkmaları bu anlamda gerek Milli Eğitim Bakanlığı ile gerekse de Aile Sosyal Bakanlığı ile ciddi iş birlikleri içerisindeyiz. Hem mesleki yeterlilik belgesi sahip olması buradaki çalışmaları karşılığında hem de ustalık kalfalık çalışma süreci ile belgelendirilmekte ve infazlarından sonrada çıktıklarında bu belge ile iş bulabilmektedirler” diye konuştu.