İtfaiye Haftası Malatya'da kutlanıyor

yılı ve İtfaiyeciler Haftası kapsamında Malatya Park AVM'de açılan sergi büyük ilgi gördü.

İtfaiye Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünün 305. Yılı ve İtfaiyeciler Haftası Kutlama programı kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından AVM'de ekipman ve fotoğraf sergisi açıldı.

2 gün sürecek olan serginin açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Eren ile daire başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılış öncesi Başkan vekili Selim Pilten, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan 42 metrelik merdivenli itfaiye aracını inceledi. Daha sonra geçilen sergi açılışında konuşan Başkan vekili Pilten, itfaiye teşkilatının köklü bir kuruluş olduğunu dile getirerek, 7 gün 24 saat görev başında olan itfaiye görevlilerinin önemli bir meslek icra ettiklerini dile getirdi. Pilten, İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bir yandan yangın ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olduğunu, diğer taraftan ise halkı doğal afetlere karşı her zaman bilinçlendirdiğini belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte İtfaiye Haftası sergisi açıldı. Sergide Malatya'da yangınlara ve diğer olaylara müdahale sürecinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Ayrıca sergi alanında itfaiye araç ve gereçleri de sergilenerek vatandaşlara bilgiler verildi.