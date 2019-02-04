İTO'dan MTSO'ya destek sözü

Ziyarette konuşan İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat, "İTO yönetiminde görev yapan 11 kişiden ikisi Malatyalıyız ve bunu Malatya için faydalı hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle Sadıkoğlu başkanımızla sırt sırta vererek çalışacağımıza söz veriyorum” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı ziyarette Malatyalı iş adamlarının başarıları dile getirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Bizim MİAD'a diyalog kapılarımız sonuna kadar açık. İstanbul'daki ticaret işleyişi ile ilgili sizlerden fikir almak, sizleri yol gösterici olarak bilmek bizleri gururlandırır. MİAD'ın önemini ve yaptığı çalışmaları farkındayız. İstanbul'daki işadamlarının bilgi birikimlerinden faydalanmayı ve Malatya'ya yatırım yapmalarını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

MİAD Başkanı Yunus Akdaş ise, “Biz 15 Milyon nüfusun içinde Malatya için çalışıp Malatyalıları bir araya toplamaya gayret gösteriyoruz. MİAD olarak sosyal projelerimizi Malatya'da yapmaya öncelik veriyoruz. Araştırma Hastanesine yaptığımız Konukevi amacına ulaştı, ikinci Konukevimizin de yirmi gün içinde açılışını yapacağız ve bu sayede 360 yatak kapasitesi ile yılda 90 bin kişiyi misafir etmiş olacağız. Bilim-Sanat Merkezi kurmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun için Vali Aydın Baruş ile görüştük. Daha fazla lider daha fazla CEO daha kaliteli işadamı yetiştirilmesi ve bizim çektiğimiz sıkıntıları torunlarımız çekmesin diye Bilim-Sanat merkezini muhakkak açmak istiyoruz” İfadelerini kullandı.

Malatya'nın ortak akılla yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Akdaş, “Malatya nüfus oranında Türkiye'de 27. sırada yer almasına rağmen ekonomik, sosyal ve eğitim ölçeğinde bakınca rakamın daha aşağıda olması büyük bir çelişki aslında. Demek ki bu kenti yönetenler burada siyaset yapanlar Malatya'ya kafa yormuyorlar yoruyorlarsa da başarılı olamıyorlar. Malatya Ticaret Sanayi Odamız, üniversitemiz, kanaat önderlerimiz ve siyasilerimizle bir araya gelerek Malatya'nın derdiyle dertlenip çözüm üretecek akıllara ihtiyacımız var. Oğuzhan Başkanın TOBB yönetiminde yer almasından faydalanarak Malatya'yı sanayi anlamında marka şehir haline getirmek için bir adım daha atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Polat da İstanbul Ticaret Odasında kendisi ile beraber bir kişinin daha Malatyalı olarak yönetimde yer aldığını belirterek, “365 odanın bağlı olduğu TOBB'un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi olmak Malatya için büyük şans. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak 430 bin üyeli dünyanın en büyük 3 odasından biriyiz ve bende bu odada görev yapıyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının hazırlayacağı tüm projelere her türlü yardımcı oluruz, emek veririz, başımızın üstünde taşırız. İTO (İstanbul Ticaret Odası) yönetimin de görev yapan 11 kişiden ikisi Malatyalıyız ve bunu Malatya için faydalı hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle Sadıkoğlu başkanımızla sırt sırta vererek çalışacağımıza söz veriyorum” diye konuştu.