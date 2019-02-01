İYİ Parti Adayı Ekinci, gezilerine sürdürüyor

Başkan adayı Ekinci, beraberinde kendisine destek veren eski belediye başkanları ile birlikte esnafları tek tek ziyaret ederek destek istedi. Sorun ve sıkıntıları de dinleyen Ekinci, seçilmeleri halinde Battalgazi'yi yakından bilen biri olarak çözüm odaklı bir hizmet anlayışı ile görev yapacaklarını söyledi.

Seçim gezilerine esnaf ziyareti ile başladıklarını dile getiren Ekinci, "Bizim gerek inancımızın gereği, gerek toplumuzun adet ve geleneği öncelikle komşudan başlamak üzere gerek yardımlaşma gerekse ziyaret babında ilk hareket noktamız komşudandır. Bu ziyaretimizin başlangıcını bismillah diyerek buradan başlıyoruz. Malatya'mızın esnafını gezerek dertlerini dinleyeceğiz sorunlarını öğreneceğiz, hasbihal edeceğiz. Biz hayırlı bir yola çıktık. Toplumumuza halkımıza hizmet amaçlı yola çıktık. Toplumumuzun birlik ve beraberliği için yola çıktık. Bunun için bize yol gösterecek her zaman söylüyoruz. Esnafımız, STK'larımız bu arkadaşlarımızın hem gezip görüşlerini alacağız hem bu konuda bize yol gösterecek olmak hasebiyle bilgilerinden istife edeceğiz. Tavsiyelerini dinleyeceğiz ve o doğrultuda hizmete bismillah deyip adım atacağız. Bu konuda bu gezilerimizin toplumumuz için hayırlı bereketli olmasını temennisi ile başlıyoruz” diye konuştu.