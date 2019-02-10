İyi Parti Battalgazi adayı Ali Ekinci:

Ekinci bu kapsamda kahveciler sokağı ve temelli pasajı esnafı ile genç Malatyaspor taraftar grubunu ziyaret etti ve İYİ Parti Akpınar Mahalle toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Ekinci, “Bizim kimse ile meselemiz yok bizim beka meselesi ile de Cumhurbaşkanı ile de bir sorunumuz yok. Biz Malatya Battalgazi ilçesinde bir seçim yapıyoruz. Kendimize hizmet edecek bir aday seçeceğiz. Bu adayın bize yakınlığı samimiyeti, bu adayın toplum içerisinde sorunları ve mevzuatı iyi bilip bilmediği ile biz bunları ancak mukayese ederek karar vereceğiz. Değerli arkadaşlar biz Battalgazi'de hizmete talibiz. Biz kimse ile hesaplaşmak için değil elbette yanlışlara karşı tepkimizi koyacağız. Haksızlıklara tepkimizi göstereceğiz. Biz bu seçimi toplumumuza hizmet amaçlı, toplumumuzun birlik beraberliği geleceğimiz için elbette önemli görüyoruz. Bu önemli olan seçimde kendimizi ifade etmek zorundayız. Biz Battalgazi'ye hizmet için varız. Biz Battalgazi'nin büyük hizmetlere ihtiyacını olduğunu biliyoruz. Battalgazi'nin sorunlarını herkesten iyi biliyoruz. Maalesef bugüne kadar önem verilmeyen bu sorunları biz çok güzel yerel yönetimlerde mükemmel bir tecrübe ve donanım ile beraber çalıştığımız kadromuz gerek teknik gerek sahada mükemmel bir kadro ile yola çıktık. Bu kadromuz toplum nezrinden de itibar gördü. Öyle inanıyorum ki toplum bu resimde bu fotoğrafta büyük bir güven ve haz duydu. İnanıyorum ki Battalgazi halkı da bu konuda kesinlikle karasız kalmayacak ve kararını vermiş verecektir. Allah'ın izniyle büyük bir farkla seçimi çok güzel şekilde alacağız bunda kimsenin tereddüttü olmasın” diye konuştu.