İyi Parti Yeşilyurt adayı Cem Parlak pazar esnafından destek istedi

31 Mart yerel seçimleri için İyi Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı olan Cem Parlak seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Bu kapsamda Zaviye Mahallesinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Parlak, hem esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi hem de seçimde destek istedi.

Esnaflarla tek tek tokalaşarak sohbet eden Parlak, pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan da destek istedi.

Esnaflardan yoğun ilgi gören Parlak, kendisine ilgi gösteren esnaflara teşekkür etti.