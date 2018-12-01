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İYİ Partide aday adaylığı süreci başladı

İYİ Parti’de aday adaylığı başvuruları başlarken Malatya’da il başkan yardımcısı Cem Parlak’ın görevinden istifa ederek aday adaylık başvurusunda bulunacağı öğrenildi.

İYİ Parti'de aday adaylığı başvuruları başlarken Malatya'da il başkan yardımcısı Cem Parlak'ın görevinden istifa ederek aday adaylık başvurusunda bulunacağı öğrenildi.


İlk yerel seçim sınavını 31 Mart seçimlerinde verecek olan partide aday adaylığı başvuruları bugün itibariyle başladı. 15 Aralık'a kadar sürecek başvurular da Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlıkları için aday adayları, başvurularını genel merkeze yapacak. İlçe ve belde belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının ise İl Başkanlıklarına yapılacağı açıklanırken Malatya'da İl Başkan Yardımcısı Cem Parlak, aday adaylığı için görevinden istifa etti.


İleriki günlerde Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu gerçekleştireceği öğrenilen genç siyasetçi Parlak, 1 yıl önce kurulan İYİ Parti'nin ilk seçimlerde iyi bir oy oranı ile meclise girdiğini belirterek, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de iyi bir performans göstererek bir çok belediyeyi kazanacaklarını söyledi.

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