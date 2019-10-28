Malatya'da İYİ Partili Cem Parlak, yayımladığı mesaj ile Cumhuriyetin 96. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Cumhuriyetin 96. yıl dönümü dolayısıyla İYİ Partili Cem Parlak bir mesaj yayımladı. Parlak, mesajında ileriye bakan nesiller yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Cumhuriyet değerlerimizi kaybetmeden ve 96 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye götürmeliyiz. Daha ileriye gitmemiz demek, demokrasimizin daha güçlenmesi demektir” ifadelerini kullandı.

Cem Parlak'ın mesajında "Ne mutlu ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yı ldönümünü kutluyoruz. Ne mutlu ki 96 yıl önce Dünya'ya diz çöktürmüş bir liderimiz vardı. Ne mutlu ki halen Atatürk'ün değerlerini halen savunabiliyoruz. Allah ülkemizin birliğini korusun. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.