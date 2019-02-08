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İyi Partili Parlak esnaflardan destek istedi

İyi Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Sıtmapınarı ve Hasanbey Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.


Seçim çalışmalarını sürdüren Cem parlak esnafını esnafları ziyaret ederek 31 Mart Yerel Seçimlerinde destek istedi.


Esnafları tek tek gezerek Yeşilyurt için yapacaklarını anlatan Parlak, esnafların sorun ve sıkıntılarını da dinledi.


Burada konuşan Parlak, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı esnaflara teşekkür etti.


Parlak, güçlü belediye ve güçlü vatandaş anlayışı ile yola çıktıklarını ifade ederek, seçilmeleri durumunda Yeşilyurt'ta hizmet olgusunun tamamen vatandaş odaklı olacağını kaydetti.

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