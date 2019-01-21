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İYİ Partili Parlak Malatya ekonomisine değindi

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Cem Parlak, seçim çalışmalarına devam ediyor.


İYİ Parti il teşkilatı ve İYİ Parti Belediye Meclis üye adayları ile birlikte MÜSİAD'ı ziyaret eden Cem Parlak, Malatya ekonomisine değindi.


Burada konuşan Parlak, Malatya ekonomisinin bu dönem sıkıntılı olduğunu dile getirerek, “Fabrika kuruluş sürecinde bürokratik engellerin olduğu, gecikmelerin yaşandığı ve bunun da üretime engel olduğunu” ifadelerini kullandı.


Organize Sanayi Bölgesinin Yeşilyurt'a bağlı olduğunu da anımsatan Parlak, “Organize Sanayi Bölgelerini unutmayacağız. Bürokratik nedenlerden dolayı fabrika açmak veya istihdam oluşturmak isteyen girişimcilere destek olmamız lazım” diye konuştu.


MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan ise, seçimlerin ülke ve Malatya adına hayırlı olmasını temenni ederek Parlak'a çıktığı bu yolda başarılar diledi.

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