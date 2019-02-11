İyi Partili Parlak, Topraktepelilerin sorunlarını dile getirdi

İyi Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak Topraktepe Mahallesini ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Parlak, mahallenin ciddi sorunları olduğuna dikkat çekerek, "Muhtarımızla oturduk konuştuk. Otobüs sorunumuz var. Bu otobüs sorunumuz ile ilgili de biz birkaç yer ile görüştük ve konuştuklarımıza göre bu bölgede yolun dar olduğu bu sebepten dolayı otobüsün zarar ettiği ve yolcu olmadığı söylenmektedir. Belediyeler kar amaçlı değil hizmet amaçlıdır. Bundan dolayı otobüsün gelmesini diliyoruz. Ne gerekiyor ise de bunun için gerekli çabalarımızı sarf edeceğiz. Bunun yanında su sorunumuz var içilmez olduğu halde bu suyu musluktan içmek zorundadırlar. Bu rapor muhtarımızda vardır. İçilmeyen bir suyumuz da halen kullanılmaktadır. Bununda karşısında duracağız. Kanalizasyon sorunları da var 10 ev bağlı diğerleri bağlı değildir. Artık su bedeli de ödeniyor” diye konuştu.