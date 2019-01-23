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İYİ Partili Parlak, ziyaretlerini sürüdüyor

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Cem Parlak çalışmalarına devam ediyor.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi'ni ziyaret eden Cem Parlak, Galericilerin sıkıntılarını dinledi.


Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Yalçın, Parlak'a başarılar dileyerek Galericiler Sitesi'nin sorunlarının olduğu ve bu sorunların bir türlü çözülmediğini dle getirdi. Yeşilyurt Belediyesinde önceki ve şimdi ki yönetimin sorunlarına duyarsız kaldığını ifade eden Yalçın, "Sorunlarımızı çözeceklerini söylediler ama dört ay geçti ne gelen var ne giden” diyerek Parlak'tan başkan olduğu takdirde söz vermesini istedi.


Parlak ise, "Milletimiz bizi başkanlığa layık görürse halkımıza söz verdiğimiz her konuyu unutmadan halkımızı oyalamadan yani Mehmet Çınar'ın sizi unuttuğu gibi yapmayacağıma söz veriyorum" ifadelerine yer verdi.


Yeşiltepe Galericiler Sitesi'nin sorunlarını tek tek not aldıktan sonra site esnafı ile fotoğraf çektiren Parlak, “İnşallah sizleri unutan başkanlar gibi değil, sizlerin sayesinde o koltukta oturacağımı hiç unutmadan Yeşilyurt'a hizmet edeceğim” diye konuştu.

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