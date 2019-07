İYİ Partili Parlak'tan 15 Temmuz mesajı

yıldönümü dolayısıyla yöneticileri uyararak, merhaba “Bu günü sadece mesaj yayınlamak olarak görmeyin” dedi.

15 Temmuz'u unutmayacağız diye ifade eden Parlak, “Milletimiz bu kara günü unutmayacaktır ancak bu güne gelene kadar adına ‘cemaat' denen FETÖ'nün nasıl bu hale geldiğini milletimiz iyi biliyor ama Türkiye'yi yönetenlerin de unutmaması lazım” dedi.

Malatya'yı yönetenleri de uyaran İYİ Partili Cem Parlak, "Malatya'yı yönetenlerin de dikkatli olması lazım. Sadece bu günde mesaj yayınlamakla olmaz. Belli gruplara farklı davranmanın, belli gruplara tolerans tanımanın ve sadece belli gruplara belediyelerde imkan ve olanak sağlanmanın sonuçları yine kötü olacaktır. Bu günü unutmayacağız ama Malatya'yı yönetenlerin bu günü aklından çıkarmaması lazım. Bu gün ders çıkarılacak bir gündür" şeklinde konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimini milletimiz önlemiştir diye ifade eden Parlak, “Belediyelerde her türlü ayrımcılık, her türlü taraflılık ve her türlü ayırım çok yanlıştır. O kara günde herkes sokağa çıkmıştır. Malatya'mız canla başla darbe kalkışmasını engellemiştir. Ortada bu örnek varken ve halen farklı davranan yöneticilerimiz varsa milletimiz bu kendini ve milletini bilmeyen yöneticilere büyük ders verecektir” diye konuştu.