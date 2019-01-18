İYİ Partili Parlak'tan MASİAD'a ziyaret

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, Malatya Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MASİAD) ziyaret etti.

Parlak, burada yaptığı konuşmada sanayicilerin ülke ekonomisine sağladığı katkıların öneminden ve sanayinin gelişmesi, ilerlemesi yönünde yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi. Parlak, ülkenin ve kentlerin gelişmesinde sanayinin büyük önem taşıdığını dile getirerek, “Üretimin arttığı her noktada gelişim süreci hızlı olmaktadır. Bu yüzden sanayicilerimizin her zaman yanında olmaktan mutluluk duyacağız. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette sanayicilerimizin talep ve isteklerini dinleyerek bu noktada çözümler üretmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

MASAİD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güngör ise Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak'ın gerçekleştirdiği ziyaretten son derece memnun olduklarını belirterek seçimlerin Malatya ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.