İYİ Partili Parlak'tan MTB'ye ziyaret

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Cem Parlak, seçim çalışmaları çerçevesinde Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Bulunduğumuz alanların sıkıntıları yerel yönetimlere paylaşıyoruz. Çözüme götürmeye çalışıyoruz. İnşallah görev toplum tarafından size tevdi edilirse bizim de beklentilerimiz var. Yerelde kalkınma çok önemli, Yeşilyurt bölgesi gerçekten ciddi anlamda gelişime açık bir bölge. Bölgedeki kentsel yaşam alanlarını biraz daha cazip hale getirmek gerekir. Bölgedeki imar yapılanmaları ile iyi bir revizyon gerekiyor. Bölgedeki sosyal donatılar çok önemli. Yeşili korumak çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Malatya için yeni bir Şire ve buğday pazarlarına ihtiyaçları olduğunu da vurgulayan Özcan, “Belediye Başkanlarına ilettik. Yeni yerler ile ilgili tekliflerimiz oldu. Seçimlerin bitmesini bekliyoruz. Seçimler bittikten sonra elimizden geldiğince mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Adayı Parlak ise, “Yeşilin kalmadığı bir Yeşilyurt görüyoruz maalesef” diyerek göreve seçilmeleri halinde önce yeşil bir Yeşilyurt için çalışacaklarını söyledi. Yeşilyurtlu biri olarak tüm sıkıntıların farkında olarak bu yola çıktığını dile getiren Parlak, “Tarım arazilerinin betona döndüğü bir Yeşilyurt var. Göreve gelirsek en azından halen tarım arazisi olan yerleri koruyacağız. Çoğu köylerimizde tarımsal sulama sorununa şahit olduk. Yılda sadece bir veya iki kez bahçesini sulayan Yeşilyurtlular var. Burada belediyeleri ilgilendirmez diye bir düşünce var ama aslında yanlış bir düşünce. Keza kayısımız yerlerde neredeyse Iğdır'a kaptırmak üzereyiz yanlış politikalardan dolayı. Kayısının reklamını düşünen bir belediye başkanı var mı?” şeklinde konuştu

Yeşilyurt'a bağlı 82 mahalle muhtarlarıyla görüştüğünü belirten Cem Parlak, “Sürekli sahadayız. Projelerimizi yakında paylaşacağız. Yeşilyurt ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. En basiti Yeşilyurt Belediyesi'ndeki israfı bitirirsek yine Yeşilyurt'a faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.