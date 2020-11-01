İzmir için Malatya'dan yardım kampanyası

İzmir'de meydana gelen depremden dolayı mağdur durumda olan afetzedelere Malatya'dan gönderilecek gıda kolisi dağıtılacak.

Malatya Valiliği tarafından depremzedeler için gıda kolisi yardım kampanyası başlatıldı. Valilik tarafından yapılan duyuruda, “Söz konusu gıda kolilerinin içeriği hayırseverlerin tercihine göre 3 farklı paketten biri olabilecektir. Bağışta bulunmak isteyen hayırseverlerimiz aynı içerikte gıda kolisi hazırlayarak, İL AFAD Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediye Başkanlıkları ve Müftülük adreslerine teslim- tesellüm fişi ile teslim edebilirler” denildi.

Malatya Valiliği tarafından depremzedeler için başlatılan gıda kolisi yardım kampanyasına katılmak isteyenler ayrıntılı bilgiyi Malatya Valiliği web sitesinden alabilecekler.