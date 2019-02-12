İzmir Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na Malatya'da katıldı

İzmir'de düzenlenen 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı değerlendiren Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Burada kayısımızı tanıttık, birebir firmalarla görüşmeler yaptık ve tarımsal hizmetlerle alakalı çalışmaları özellikle gözlemledik" dedi.

Birçok konuda hayvan üreticilerini ilgilendiren görüşmeler yaptıklarını kaydeden Akın, "7-10 Şubat arası İzmir'de düzenlenen 14. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na bizler de Malatya Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği olarak katıldık. Sürekli olarak düzenlenen bu fuarda gerçekten geniş kapsamlı bir katılım oluyor. Fuara yaklaşık 15 ülkenin bakanları, bakan yardımcıları, yine 70 ülkeden katılımcı, 850 firma katılıyor. Burada kayısımızı tanıttık, birebir firmalarla görüşmeler yaptık ve tarımsal hizmetlerle alakalı çalışmaları özellikle gözlemledik. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nı her gittiğimiz ilde gözlemliyoruz ve Belediyeler üzerinden ne gibi çalışmalar yapıyor, bunu gözlemliyoruz. Bazı belediyelerimizi biliyorsunuz, gerek Gaziantep, gerek İzmir, gerek Bursa Belediyesi birçok farklı belediyelerin yaptığı etkinlikleri, çalışmaları bu fuarlarda etkin bir şekilde görmüş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Fuarda önemli projelerin yer aldığını da belirten Akın, "Bu fuara baktığımızda Süt Kuzusu Projesi ile yetiştiricilere, tüketicilere ve çocuklara katkı sağlanmış. Yine sütlerin soğutulması ile de ilgili bir çalışma yapıldığını gördük. Etkinlikler arasında yarışmalar ve farklı etkinlikler vardı. Bizler de bire bir görüşmelerimizi yaparak, bağlantılarımızı yaparak, yetiştiricilerimiz adına ne gibi katkılar sunabiliriz, yetiştiricilere yeni alet, yeni ekipman nasıl sağlayabiliriz diye çalışmalar yaptık. Önümüzdeki süreçte bizim yapacağımız Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ne gibi etkinlikler yaparız bunları da gözlemledik. İnşallah önümüzdeki süreçte bizler bu gibi etkinliklerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yerel yöneticilerin üreticilere mutlaka destek olmaları gerektiğini de ifade eden Akın, "Buradan yerel yöneticilerimize sesleniyoruz. Belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın, Valimizin, Tarım ve Hayvancılık anlamında destek olmalarını bir kez daha yenilemiş olalım. Çünkü üretim olmadan, su ve gıda olmadan insan yaşayamaz. Biz otomasyon çalışması yapacaksanız kesinlikle ham maddeye ihtiyacınız var, ham madde olmadan otomasyon çalışmaz. Bizler de ham madde üretimine, sosyal ihtiyaçları karşılayarak, yine farklı desteklerle inşallah biz bunların sayısını da miktarını da artıracağız" diye konuştu.