İhlas Haber Ajansı

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Jandarma bot timi kuruyor

Malatya İl jandarma Komutanlığı kaçakçılığı önlemek amacıyla bir ilke daha imza atarak bot timi kuruyor.


Malatya İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın'ın koordinesinde Jandarma yeni hizmetlere imza atıyor. Toplumun huzur ve güvenliği için sahada olan ve her bir insana dokunan jandarma ekibi güçlenerek çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kaçakçılara göz açtırmamak adına sularda da görev yapacak olan jandarma, Malatya'da bu anlamda bot timi kurulacağını açıkladı.


Bot timi de kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayacak.

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