Jandarma çocuk dergisi dağıttı

Malatya'da okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilere çocuk dergisi dağıttı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Topraktepe İlk ve Ortaokulu, Topraktepe Kayısı Çiçeği Anaokulu, Tohma Şehit Kenan Çetin İlk ve Ortaokullu ziyaret edildi.

Ziyaret esnasında çocuklar ile yakından ilgilenen Jandarma ekipleri, Jandarmanın tanıtımını yaptı. Jandarma Genel Komutanlığının, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında; çocukların jandarmayı tanımaları, güncel ve kültürel konularda bilgilenmeleri ve okurken eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla hazırlandığı belirtilen "Jandarma Çocuk Dergisi" dağıtıldı. Jandarmayla ilgili merak ettikleri sorulara cevap buldukları belirtilen öğrenciler, Jandarma personeliyle vakit geçirmekten büyük keyif aldıklarını ve okullarını tekrar ziyaret etmelerini istediklerini söyledikleri bildirildi.

Çocukların hem dergilere hem de Jandarma personeline ilgi gösterdikleri kaydedildi.