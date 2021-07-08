Jandarma, kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor

Malatya'nın Arguvan İlçesi jandarma ekipleri, ilçede yaptığı istihbarı araştırma neticesinde bir tarlada 500 kök kenevir bitkisi ile 400 grama yakın da Hint kenevir tohumu ele geçirdi.

Arguvan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan İlçesi Güveçli Mahallesi'nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgi edindi. Yapılan çalışma kapsamında, bir şahsın kiraladığı tarlada yapılan aramalarda, yaklaşık 500 kök Hint keneviri ile 400 grama yakın Hint kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.