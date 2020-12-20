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Jandarma kısıtlamada yaşlıların yardımına koştu

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonunda getirilen 56 saatlik kısıtlamada ihtiyacı olan yaşlıların yardımına jandarma ekipleri koştu.


Malatya'nın Arguvan ilçesinde Jandarma, vatandaşların yardımına koşuyor. Arguvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Covid-19 önlemleri kapsamında ilçenin giriş çıkış noktalarında denetimleri artırdı. Denetimlerde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin vatandaşların uyup uymadığı, sosyal mesafe ve maske kullanımı zorunluluğuna riayet edilip edilmediği kontrol ediliyor. Jandarma görevlileri,65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları kısıtlama süresinde yalnız bırakmayarak, yaşlıların yardımına koşuyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor.


Vatandaşlar, Jandarmanın kısıtlama süresinde yaşlıların yardımına koşmasından dolayı teşekkürlerini iletiler.

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