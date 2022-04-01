Jandarma korosu konser verdi

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleştirilen Jandarma korosu konserine Vali Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Baro Başkanı Onur Demez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı ile birlikte kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atın, ”Birliklerimizde görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve kutsal vatan topraklarımızın dört bir köşesinde vatani görevinin yapmak üzere birliğimize katılımıyla 1,5 aylık gibi kısa bir süreli çalışma sonucunda bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kışla bizde sadece bir harp öğretim yeri değil, aynı zamanda bir kültür ocağı, bir sanat okuludur ve böyle olmakla da memlekete yaptığı hizmet ölçülmeyecek kadar büyüktür” diye konuştu.

Konuşmanın ardından sahne alan jandarma korosu, seslendirdiği eserler ile programa katılanlara keyifli bir gece geçirdi.