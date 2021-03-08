İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma, şehit annelerini kadınlar gününde de unutmadı

Malatya’da kadın jandarma görevlileri, şehit anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı, çiçek hediye etti.

Malatya'da kadın jandarma görevlileri, şehit anneleri ve eşlerini evlerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı, çiçek hediye etti.


Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın jandarma personeli, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında kentteki şehit anneleri ve eşlerini ziyaret etti. Şehit ailelerini tek tek ziyaret eden kadın jandarmalar, şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerin yalnız olmadığını göstererek her zaman yanlarında olduklarını gösterdiler. Şehitlerin anne ve eşleri ile görüşen jandarma görevlileri, günün anısına çiçek takdimi de yaparken, her zaman her türlü sorunda yanlarında olduklarını da ilettiler.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.