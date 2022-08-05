İhlas Haber Ajansı

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Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Malatya’da Jandarma tarafından düzenlenen 8 ayrı operasyonda toplam 21 bin 139 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Malatya'da Jandarma tarafından düzenlenen 8 ayrı operasyonda toplam 21 bin 139 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 12 zanlıdan 2'si çıkarıldığı adliye tarafından tutuklandı.


Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve yerleri tespit edilen şahıslara yenilik 8 operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 21 bin 139 kök kenevir bitki 3 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Yakalanan 12 zanlıdan 2'si çıkarıldığı adliye tarafından tutuklanırken, diğerleri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak şartıyla serbest bırakıldı.

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