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Jandarmadan ağır taşıtlara sıkı takip

Malatya’da jandarma ekipleri, kentte ağır taşıtlara yönelik denetleme başlattı.

Malatya'da jandarma ekipleri, kentte ağır taşıtlara yönelik denetleme başlattı. Uygulama sonunda trafik kurallarına uymadığı belirlenen 96 sürücüye yaklaşık 52 bin TL ceza kesildi.


İl Jandarma Komutanlığından verilen bilgilere göre, trafikte yer alan kamyon, çekici, tanker benzeri ağır taşıtlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk alanında yer alan bölgelerde 4 gün boyunca süren denetimler neticesinde toplam bin 934 araç durdurularak kontrol edildi.


Bu kontroller neticesinde trafik kurallarına uymayan 96 sürücüye toplam 51 bin 958 TL trafik İdari para cezası kesilirken 52 araç ise trafikten men edildi.

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