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Jandarmadan Ampute Futbol Takımına moral ziyareti

Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi.


Jandarmayı karşısında gören Ampute Futbol Takımı oyuncuları büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Havanın yağmurlu olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmayan başarılı futbol takımının Antrenörü Suat Canlı, Jandarmayı bu anlamlı günde yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Ziyaretin takıma ilave motivasyon sağlayacağını kaydeden Canlı, İl Jandarma Komutanlığından gelen heyete teşekkürlerini bildirdi.


Ziyarete gelen Jandarma ekibi daha sonra, Ampute Takımı oyuncuları ile sohbet ederek yanlarında getirdikleri tatlıyı ikram etti.

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