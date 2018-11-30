Jandarmadan Ampute Futbol Takımına moral ziyareti

Jandarmayı karşısında gören Ampute Futbol Takımı oyuncuları büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Havanın yağmurlu olmasına rağmen antrenmanlarını aksatmayan başarılı futbol takımının Antrenörü Suat Canlı, Jandarmayı bu anlamlı günde yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Ziyaretin takıma ilave motivasyon sağlayacağını kaydeden Canlı, İl Jandarma Komutanlığından gelen heyete teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarete gelen Jandarma ekibi daha sonra, Ampute Takımı oyuncuları ile sohbet ederek yanlarında getirdikleri tatlıyı ikram etti.