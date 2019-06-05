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Jandarmadan bayram denetimi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde jandarma bölük komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri bayram dolayısıyla çeşitli noktalarda yol kontrolleri yaptı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma bölük komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri bayram dolayısıyla çeşitli noktalarda yol kontrolleri yaptı.


Denetimde ekipler vatandaşları bayramda kazalara karşı uyararak kuralları hatırlattı. İçişleri bakanlığı tarafından verilen "Sürücü Seyahat Karnesi " nin de dağıtıldığı denetimlerde ekipler ayrıca araçlarda bulunan çocuklara özel broşür verdi .


Ekipler denetimde sürücülere, yayalara öncelik tanınması, emniyet kemerinin mutlaka takılması, trafik ışıklarına uyulması, cep telefonu kullanılmaması ve hız kurallarına uyulması gibi hatırlatmalar yaptı.

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