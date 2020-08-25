İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan Covid-19 denetimi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının arttığı Malatya’da Covid-19 denetimleri yoğunlaştı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının arttığı Malatya'da Covid-19 denetimleri yoğunlaştı.


Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendi sorumluluk sahaları ile polis sorumluluk alanında korona virüs (Covid-19) denetimlerini sürdürüyor.


İçişleri Bakanlığı'nın talimatı gereği korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerde vatandaşlara maskenin yanı sıra 14 temel kural hakkında hazırlanan el broşürü de dağıtıyor. Jandarma araçlarından vatandaşlara sesli olarak sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.


Jandarma ekiplerinin gerek kendi sorumluluk alanında gerekse polis bölgesindeki Hanımınçifliği, Göztepe, Battalgazi, Orduzu, Taştepe, Hidayet ve Tandoğan merkez mahallelerde belirlenen noktalarda denetimlere devam edecekleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.