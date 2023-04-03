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Jandarmadan depremzede çocuklara trafik eğitimi

Malatya’da Jandarma Genel Komutanlığı’na ait mobil eğitim tırıyla depremzede çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Malatya'da Jandarma Genel Komutanlığı'na ait mobil eğitim tırıyla depremzede çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.


Malatya'da Jandarma Genel Komutanlığı'na ait mobil eğitim tırıyla çadırda ve konteynerlerde kalan depremzede çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verilirken, moral ve destek amaçlı ise çeşitli etkinlikler düzenlendi.


İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından sürdürülen etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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